هل تغلق اوقاف غزة المساجد مع ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا؟

أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة الدكتورعادل الهور، أن مواصلة ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في قطاع غزة خلال الايام القادمة قد يدفع لإعادة إغلاق المساجد مجدداً.

وقال الهور خلال حديث لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، مساء اليوم، بأن الوزارة أصدرت تعليماتها المشددة للجان الطوارئ للالتزام بإجراءات السلامة الوقائية داخل المساجد من التباعد الجسدي ولبس الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة و منع التجمعات وتعقيم وتنظيف المساجد، مؤكداً بأن المساجد التى لن تلتزم بذلك سيتم أصدار إنذار بحقها وحال عدم الاستجابة سنعمل على إغلاقها.

وأضاف :" أعداد الاصابات خلال الموجة الجديدة من إنتشار فايروس كورونا تنذر بمنعطف خطير جدا وبقاء المساجد مفتوحة أم مغلقة سيكون بناء على التوصيات التي ترفع لخلية الأزمة المتابعة للحالة الوبائية العامة".

وتابع الهور :" الوزارة تبذل كافة الجهود لإبقاء أقامه الصلاة داخل المساجد خاصة خلال شهر رمضان المبارك"، مبيناً بأن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يساعد في استمرار فتح المساجد ضمن المعايير المعمول بها حاليا.

وحول إمكانية إقامة الصلاة في الاماكن العامة، أوضح الهور بأن قرار اداء الصلاة في الساحات والاماكن العامة هو أمر لا يتم تنفيذه إلا في حالة موافقة جهات الاختصاص أوعدم ضمن نجاح استمرار فتح المساجد، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام الكامل والتام بإجراءات السلامة داخل المساجد.