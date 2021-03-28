دعوة للتغريد على مواقع التواصل بمناسبة الذكرى السنوية 45 ليوم الأرض الفلسطيني

دعت مؤسسىة ميثاق الاعلامية، اليوم الاحد، جماهير الشعب الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التفاعل بالتغريد ومتابعة المؤتمر التفاعلي الرقمي بعنوان التحرير قدر الأرض،بمناسبة مرور الذكرى السنوية 45 ليوم الأرض الفلسطيني.

وأوضحت مؤسسة ميثاق، أنها ستبث المؤتمر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك يوم غدًا الاثنين الموافق 2021-3-29.

وبيّنت أن المؤتمر سيبدأ وقائع المؤتمر التفاعلي الرقمي في تمام الساعة 5:00 مساءً، مشيرةً إلى أنه سيرسل لحضراتكم رابط المحتوى الرقمي المتكامل للحملة.

وأشارت إلى أن حملة التغريد ستنطلق الساعة السادسة مساءً على وسمي (#يوم_الأرض، #التحرير_قدر_الارض)، وبلغات عدة وهي على النحو التالي :

اللغة الإنجليزية:

#PalestinianLandDay

#LiberationIsTheDestineyofOurLand

اللغة الفرنسية:

#La journée de la terre palestinienne

#Le destin de la terre est la libération

اللغة التركية:

#30MartFilistinToprakGünü

#ToprağınKaderiKurtuluştur

اللغة الإيطالية:

#Giorno della Terra

#La liberazione il destino dalla Terra

اللغة الإسبانية:

#Día de la Tierra Palestina

#El detino de la tierra es la liberación

اللغة الفارسية:

#روززمينفلسطين

#آزاديسرنوشتزمين_است