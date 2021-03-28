اتصالات بين القائمة "العربية الموحدة" وحزب "هناك مستقبل"

قال موقع واي نت العبري اليوم الاحد:" بأنه اتفق رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، على مواصلة الاتصالات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة في إطار تشكيل الحكومة القادمة.

وقال الموقع العبري: "إن لبيد وعباس بحثا إمكانية تشكيل حكومة جديدة لدى الاحتلال، كما اتفقا على مواصلة الحوار بينهما في الأيام القريبة المقبلة.

وأشار أن عباس طرح عدة مطالب على لابيد مقابل دعم القائمة الموحدة، لافتاً ان عباس يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع قائمة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب معارضة "أحزاب اليمين" لتشكيل حكومة تعتمد على "القائمة الموحدة".

جدير ذكره انه انتهت الانتخابات لدى الاحتلال بنتائج مشابهة للانتخابات السابقة، حيث لا تستطيع الكتل الكبرى تشكيل حكومة بذاتها إلا بالتحالف مع احزاب اخرى.