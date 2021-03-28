طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة 1442 – 2021 ، وبعدما قمنا بنشر مقالة حول رابط اختبار القدرات قمنا بكتابة هذه المقالة الجديدة للتعرف على أبرز خطوات التسجيل وعن رقم قياس الموحد ، حيثُ ستمكن الطلبة والباحثين من الحصول على الرابط وطريقة الاستعلام برقم الهوية ومدة استغراق نتائج الاختبار الخاص بالطلبة ، لذلك ندعوكم نحن في فريق فلسطين اليوم إلى صياغة المقالة حتى النهاية .

وفي بداية هذه المقالة التي هي بعنوان طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة 1442 – 2021 ، سننتقل بكم إلى رابط اختبار القدرات التي يرسلكم إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب .

طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة 1442 -2021 :

أولاً: طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة يترتب الدخول الى الموقع الالكتروني لمركز قياس وهو (https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/ ).

ثانيًا: وفي الطريقة الثانية، وبعد الدخول إلى الرابط ، قم بكتابة رقم السجل المدني للطالب وكلمة المرور ليسجل الدخول الى حسابه بالموقع.

ثالثًا: وبعدما ، إذا لم يكن لدى الطالب حساب يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على " سجل الان " واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، وسيتم عرض الملف الشخصي للطالب وبه قائمة الاختبارات المسجلة والاختبارات المتاحة للتسجيل والاختبارات السابقة ونتائج الاختبارات.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، قم بالضغط الطالب حينها على “الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية ، اختار نوع الاختبارات ورقية او محوسبة، ويختار مكان عقد الاختبار بداخل المملكة ام خارجها، وسيتم عرض بعض الملاحظات ومن ثم ينقر على “متابعة” ثم يقر بالموافقة على الشروط الخاصة بالاختبارات.

سادسًا: وأخيرًا، يترتب عليك أن تختار مقر وموعد الاختبار وبعدها تقوم بتأكيد الحجز، وتدفع الرسوم عبر الضغط على “المتابعة الى الدفع.

إليك رقم قياس الموحد لاختبار القدرات :

وعند وجود مشكلة متعلقة باختبارات القدرات او بالنتائج، او عند الرغبة في الاستفسار عن اي امر متعلق بالاختبارات ان يتواصل مع خدمة عملاء قياس. والاتصال يكون عبر الرقم الموحد وهو 920033555.

مدة استغراق اختبار القدرات :

أولاً: ويستغرق قياس اختبار القدرات مدة تصل الى 3 اسابيع من بدء الاختبارات حتى ظهور النتيجة، وذلك بعد انتهاء اختبارات القدرات يقوم المختصون بتقيير النتائج وفرزها ثم نشرها على الموقع.

وبشأن الاستعلام عن نتيجة القدرات برقم الهوية 1442 – 2021 :

وبشأن الاستعلام عن نتيجة القدرات برقم الهوية 1442 – 2021 ( اضغط هنا )