القوى الوطنية والإسلامية تُدين الهجمة الصهيونية علي مدينة القدس المحتلة

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، الاجراءات العدوانية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وتتمثل بهدم المنازل وتشريد الآلاف من المواطنين في إطار حملة التطهير العرقي والتهويد.

وطالبت لجنة المتابعة المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين العُزل.

ودعت الجماهير الفلسطينية الى التصّدي للحملة التي تستهدف أحياء القدس والمسجد الأقصى وافشال محاولات الاعتقال التي تطال الفلسطينيين بالمخيمات .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها عقدت اجتماعًا صباح اليوم في غزة لبحث الاعتداءات المستمرة على القدس والمسجد الأقصى وحملات الاعتقال والمداهمات المستمرة التي تستهدف اهلنا في الضفة الغربية.

وفي الاجتماع أيضًا، استعرضت القوى تقريرًا حول معاناة المسافرين في رحلة سفرهم من غزة إلى القاهرة وطالبت القيادة المصرية، لإنهاء معاناة وآلام شعبنا اثناء سفرهم ذهاباً واياباً.

وأكدت دور ومكانة الشقيقة مصر في تخفيف الأعباء المالية عن الفلسطينيين، الذي ما زال يعاني من وطأة الحصار.

ووجهت اللجنة التحية لأبناء شعبنا في الداخل والشتات وللصامدين على أرضهم المحتلة منذ العام 1948م بمناسبة يوم الأرض الخالد الذي جسد خلاله الشعب الفلسطيني تشبثه بأرضه والتصدي للاستيطان ومشاريع تصفية القضية وتمسك أهلنا الصامدين في الأرض 48 بعروبتهم ورفضهم لكل محاولات التهويد والدمج بالمجتمع الصهيوني .

وعبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن تضامنها مع مصر الشقيقة في أعقاب الحوادث المؤسفة التي أدت إلى وقوع ضحايا من أبناء الشعب المصري الشقيق في سوهاج والقاهرة, متمنية الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.