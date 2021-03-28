شركة PalPay توقّع اتفاقية مع بنك الأردن لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لعملائه

وقّعت شركة PalPay لخدمات الدفع الإلكتروني اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك الأردن، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الشركة للبنوك والمجتمع المحلي.

وستتيح الاتفاقية لعملاء بنك الأردن الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية التي توفّرها شركة PalPay عبر المنصات الإلكترونية البنكية التابعة له.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة PalPay معاوية القواسمي والمدير الإقليمي لفروع بنك الأردن في فلسطين حاتم فقهاء، في مقر شركة PalPay برام الله، بحضور ممثلين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء بنك الأردن من الاستعلام وتسديد كافة أنواع الفواتير من الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وأقساط الجامعات، بالإضافة إلى شحن الهواتف النقالة وغيرها، دون تكلفة إضافية على المستخدم.

وأكد فقهاء أهمية هذه الاتفاقية مع شركة PalPay، إحدى الشركات الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين، والتي تأتي ضمن استراتيجية بنك الأردن في مجال التحول الرقمي، والهادفة إلى توفير مجموعة من الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه، وفقًا لأحدث التقنيات الرقمية المبنية على التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن بنك الأردن يقدم مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة لعملائه، بهدف اتمام معاملاتهم المصرفية دون الحاجة للوصول إلى فروع البنك إلا للضرورة القصوى، ومن ضمنها: الصرافات الآلية، والبطاقات الائتمانية، والانترنت البنكي، وتطبيق بنك الأردن، وغيرها من الخدمات والحلول المبتكرة والمميزة، موضحًا أن الخدمات التي تقدمها شركة PalPay ستضاف إلى مجموعة من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي يعمل البنك على استحداثها لتواكب المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، بهدف توفير مجموعة من الامتيازات الواسعة والمتنوعة التي تلبي تطلعات عملائه.

من جانبه، عبر القواسمي، عن فخره بأن يكون بنك الأردن أحد البنوك المنضمة إلى نظام PalPay للدفع الإلكتروني، موضحًا أن الشركة تسعى لتشجيع كافة البنوك على الانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني لما في ذلك من أهمية للتسهيل على حياة المواطنين ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيزها محليًا، وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

وقال القواسمي إنه "ينظر الى نظام الدفع الإلكتروني اليوم التابع لـ PalPay ليكون نظامًا وطنيًا يستفيد منه كافة فئات وأفراد المجتمع الفلسطيني".