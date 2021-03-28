وآلية السفر

داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الاثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:44 م
28 مارس 2021
داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الاثنين
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف الأسماء وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الاثنين الموافق 29 مارس 2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد سيكون الحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/10).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

 

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