"كورونا فلسطين"..24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، اليوم الاحد، تسجيل 24 حالة وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، أن الصحة سجلت في الضفة الغربية 857 إصابة، و857 في قطاع غزة، فيما رصدت 23 حالة وفاة في الضفة، وحالة واحدة في القطاع.

وعن حالات الشفاء، أشارت إلى تسجيل 1541 حالة شفاء في الضفة، و123 في غزة، في حين، بلغ اعداد المرضى في وحدة العناية المركزة 207، و63 مريض على أجهزة التنفس.

وقالت الكيلة، أن عدد التطعيمات (التراكمي) في الضفة الغربية بلغت 45786، وفي غزة 19312، فيما وصلت اعداد اختبارات PCR خلال 24 ساعة الاخيرة: 7251.