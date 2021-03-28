طبيبة اردنية تسرد قصة أم توفيت قبل ان ترى ابنها الذي وضعته قبل 8 أيام

سردت طبيبة اردنية في مستشفى الأمير حمزة رؤى النسور، قصة أم أردنية لم يسعفها أي علاج لرؤية ابنها ولو لمرة واحدة ، ليخطفها المرض الخفي في واقعة تقشعر لها الابدان.

وقالت المريضة ان مريضة تبلغ من العمر 21 عاما، وضعت مولودها قبل 8 أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا، حيث تضاعفت حالتها ودخلت على إثر ذلك قسم العناية الحثيثة.

وفي يوم الوفاة ، تشبثت الأم المريضة بيد الطبيبة وسألتها ما إذا كانت ستكون في عداد موتى كورونا أم لا، وطلبت أن يتم الاتصال بذويها وإبلاغهم عن حالتها، وأن كل ما بنفسها هو أن ترى ابنها.

"الأم المريضة توفيت في ذات اليوم. وأخذت قطعة من قلبي معها. ادعولها"، هكذا ختمت الطبيبة النسور قصة تدمي القلوب.

ويشار الى ان الاردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بفيروس كورونا، وصلت إلى 673 حالة، ووصل عدد الوفيات الكلي جراء الجائحة إلى 6374 وفاة.