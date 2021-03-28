تصفيات كأس العالم تتواصل: التشيك تتعادل مع بلجيكا

تواصلت تصفيات كأس العالم لكرة القدم، التي يتابعها عشاق الدائرة المستديرة حيث تعادل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مع مضيفه التشيكي 1/1

وجمعت مباراة التشيك وبلجيكا في مباراة ملتهبة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب البيلاروسي على ضيفه الإستوني 4 / 2.

تصفيات كأس العالم

وتقدم المنتخب التشيكي بهدف سجله لوكاس بروفود في الدقيقة 50 وتعادل المنتخب البلجيكي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطيرة على المرميين.

ففي الدقيقة التاسعة كاد دريس ميرتنز أن يفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي عندما سدد كرة أرضية من على حدود منطقة جزاء التشيك حولها الحارس لركلة ركنية.

ورد المنتخب التشيكي في الدقيقة 13 عندما استلم ياكوب يانكتو الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب البلجيكي من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وأنقذ القائم المنتخب البلجيكي من تلقي الهدف الأول في الدقيقة 15 عندما استلم مايكل كرمنسيك الكرة في الناحية اليمنى ودخل بها منطقة جزاء المنتخب البلجيكي وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت لركلة مرمى.

تفاصيل مباراة التشيك مع بلجيكا

وتألق توماس فاتسيك حارس مرمى المنتخب التشيكي عندما سدد لياندر ديندونكير لاعب المنتخب البلجيكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن فاتسيك تألق وتصدى لها.

واستمرت محاولات الفريقين الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنهما فشلا في ذلك حيث مرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب التشيكي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع المنتخب البلجيكي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 50 سجل المنتخب التشيكي الهدف الأول عندما سدد لوكاس بروفود كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، تخلى المنتخب البلجيكي عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 60 عندما مرر كيفين دي بروين كرة بينية إلى لوكاكو الذي أصبح في مواجهة الحارس توماس فاتسليك ليسدد الكرة لتصطدم بقدم الحارس التشيكي قبل أن تعانق الشباك.

وأنقذ كورتوا المنتخب البلجيكي من تلقي الهدف الثاني في الدقيقة 69 عندما سدد يان بوريل كرة أرضية قوية تصدى لها كورتوا ببراعة.

وفي ذات الدقيقة شن المنتخب البلجيكي هدمة مرتدة حيث وصلت الكرة إلى كيفين دي بروين على حدود منطقة جزاء المنتخب البلجيكي وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيسر.

وكاد المنتخب التشيكي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب البلجيكي أبعدها روميلكو لوكاكو لترتد إلى يان بوريل داخل منقطة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وخرجت لركلة مرمى.

وكاد المنتخب التشيكي أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما لعبت كرة عرضية ارتقى إليها توماس سوتشيك وقابلها بضربة رأس ولكن توبي ألدرفيلد أبعدها برأسه إلى ركلة من على خط المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1/1.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه منتخب إستونيا 4 / 2.

وسجل أهداف المنتخب البيلاروسي فيتالي ليساكوفيتش (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء و83 ويوري كينديش في الدقيقة 84 وبافيل سافيتسكي في الدقيقة 81.

فيما سجل هدفي المنتخب الإستوني هنري انيي في الدقيقتين 31 و55.

وشهدت المباراة طرد كارل أويجوس، لاعب المنتخب الإستوني في الدقيقة 77.

وحصد المنتخب البيلاروسي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل المنتخب الإستوني بلا رصيد في قاع الترتيب بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي.