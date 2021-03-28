أبونعيم: أصدرنا تعليمات بتشديد الاجراءات والحالة الوبائية تخضع للتقييم المستمر

أكد وكيل وزارة الداخلية بغزة توفيق أبو نعيم، اليوم الأحد، أن الوزارة في حالة متابعة وتشاور مستمر مع وزارة الصحة في تقييم الحالة الوبائية ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين

وقال أبو نعيم خلال حديث لموقع "وزارة الداخلية"، بأن التعليمات في الوقت الحالي وجهت للأجهزة الشرطية والامنية لمتابعة وتشديد الاجراءات الوقائية في كل القطاعات، مؤكداً على أن ارتفاع المنحنى الوبائي في الآونة الأخيرة يدق ناقوس الخطر من جديد.

وأضاف :"نشدد على أهمية الإجراءات الوقائية وعدم التراجي كي لا نهدم ما بنيناه على مدار العام الماضي"، لافتا إلي أن غزة قطعت الشوط الأهم في مواجهة الجائحة بالتعاون الوثيق بين سائر الجهات الحكومية والوزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والداخلية.

وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة قد اعلنت صباح اليوم الأحد 28/3/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرفع عدد الوفيات منذ بداية كورونا "599" حالة وفاة ، وتسجيل " 857 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3215 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.