إعلان مهم من وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن اللقاحات

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 28/3/2021، على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وأهابت وزارة الصحة، في بيان صحفي حول خطة تطعيم المواطنين ضد جائحة كوفيد 19، بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عام، التوجه الى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة.

وأوضحت، أن التطعيم سيبدأ من يوم غد الاثنين 29/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً وعلى مدار أيام الاسبوع من السبت الى الخميس.

وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم هي:-

محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا

محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة

محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة

محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة

محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة