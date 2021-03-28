الذهب في مصر اليوم الاحد 28/3/2021

شهد سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاحد 28/3/2021 ثباتا في الأسعار خلال بداية تعاملات اليوم عند نفس أسعار تعاملات أمس السبت والتي استقرها عندها منذ الساعة الثالثة مساء.

و سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر انتشارا في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 764.82 جنيه للجرام، وهو نفس سعر منتصف ونهاية التعاملات السبت وزيادة «19 قرش» عن بداية التعاملات السبت .

وسجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراط في بداية تعاملات اليوم الاحد سعر 1،732.63 $، وهو نفس سعر منتصف ونهاية التعاملات السبت .

ويتوقع الخبراء ارتفاع سعر الذهب مع بداية التعاملات الاثنين وهو موعد عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل حيث سيزداد الطلب عليه مع توقعات بزيادة التضخم في أمريكا رغم بداية تعافى الاقتصاد وتراجع عوائد سندات الخزانة .

سعر الذهب في مصر بداية التعاملات اليوم الاحد 28 مارس

*سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 874.08 جنيه وعالميا 55.71 $

*سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 801.24 جنيه وعالميا 51.06 $

*سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 764.82 جنيه وعالميا 48.74 $

* سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 655.56 جنيه وعالميا 41.78 $

* سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 509.88 جنيه وعالميا 32.49 $

* سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 437.04 جنيه وعالميا 27.85 $

* سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 364.20 جنيه وعالميا 23.21 $

*سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6,118.59 جنيه وعالميا 389.94 $

*سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،187.04 جنيه وعالميا 1,732.63 $

*سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87,408.38 جنيه وعالميا 5,570.54 $

*سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 874،083.79 جنيه وعالميا 55,705.35 $

*سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات امس السبت 27 مارس

* سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873.84 جنيه وعالميا 55.77 $

* سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 801.03 جنيه وعالميا 51.12 $

* سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 764.63 جنيه وعالميا 48.80 $

*سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 655.39 جنيه وعالميا 41.82 $

*سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 509.74 جنيه وعالميا 32.53 $

* سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 436.92 جنيه وعالميا 27.88 $

*سعر أوقية «الأونصة» الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،176 جنيه وعالميا 1,734 $

* سعر جنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,117 جنيه وعالميا 390.37 $

* سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873،842 جنيه وعالميا 55,765 $