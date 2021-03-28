لجنة الانتخابات: التأخر في الترشح قد يأتي بالضرر لبعض القوائم المتأخرة

أكد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية جميل الخالدي، اليوم الأحد، بأن التأخير في عملية الترشح للانتخابات يضر بلجنة الانتخابات ويضع عليها ضغط من حيث أهمية دراسة الطلب وقبوله.

وقال الخالدي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، بأن هناك خمس قوائم تقدمت للجنة الانتخابات المركزية, والتأخر قد يأتي بضرر لبعض القوائم المتأخرة خلال فترة الترشح، مؤكداً على أهمية تقديم قوائم الانتخابات مبكراً خلال فترة الترشح

وأضاف :" القائمون على عملية الترشح يدركون أهمية تصويب كل الأوضاع المتعلقة بالقائمة أو بمرشح القائمة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فترة زمنية محددة"، داعيا القائمين على قوائم الترشح التقدم وانتهاز الفرصة المتبقية, اعتباراً من صباح اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وحول إجراء الانتخابات في القدس، أوضح الخالدي أن هناك ضغط دولي على الاحتلال لتسهيل العملية الانتخابية في القدس المحتلة, وبالاتفاق مع الفصائل سيتم وضع خطة بديلة بهذا الشأن.