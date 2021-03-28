ما هو مصير التعليم في غزة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا؟

تعيش الأسر الغزية في قطاع غزة حالة من القلق الشديد جراء ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا ومدى تأثيرها على صحة ابناءهم في المدارس وسط تأكيدات بوجود اصابات كبيرة بفيروس كورونا في عدد من المدارس الحكومية و"الاونروا"، وانتظارهم لما ستؤول له الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة ابناءهم .

الحالة الوبائية لاتزال قيد الدراسة وخاصة من قبل اللجان الحكومية لغتخاذ القرار السليم للحد من الإصابات بفيروس كورونا ليصدر موقف من المدارس الحكومية في حين لاتزال "الاونروا"لم تصدر اي تعليق بخصوص الاجراءات الوقائية .

رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية فى وزارة التربية و التعليم أعلن اليوم الاحد 28/3/2021، انه لن يتم اتخاذ أي اجراءات بخصوص العملية التعليمة في ظل ارتفاع اعداد الإصابات المتزايد في قطاع غزة .

وقال صالحية خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك حالة من الاستقرار في العملية التعليمة ، والامور تجري على قدم وساق وفقا للإجراءات الوقائية المشددة .

واعرب صالحية عن املة ان لا نشهد مزيداً من الارتفاع في اعداد الاصابات ، حتى لا تتأثر العملية التعليمة.

وبشأن امتحانات التوظيف ، قال صالحية ان 46 الف خريج سيتقدموا لامتحانات الوظائف التعليمية التي أعلنتها الوزارة عبر التسجيل الإلكتروني الخميس القادم وفقا للإجراءات الوقائية .

وبين أن أعداد المُسجِلين ستكون موزعة على 124 قاعة في المديريات التعليمية السبع"، مشيراً إلى أنّ الوزارة تقوم بوضع الموازنات والتشكيلات المدرسية ومحددات الاحتياج حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من المقبولين.

قرارات جديدة خلال ساعات

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد 28/3/2021، أن الساعات القادمة ستشهد تجديد الإجراءات الاحترازية في قطاع غزة.

وكانت الداخلية، قد قررت الإغلاق الليلي في قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تم منع الحركة للأفراد والسيارات بشكل كامل، بالإضافة لإغلاق المنشآت لمنع تفشي وباء كورونا وكسر منحى الارتفاع في الاصابات.

وأوضح معروف في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للحالة الوبائية هو مرتبط بالمتابعة اليومية والتقييم، ولا حاجة للانتظار للاجتماعي الأسبوعي.

من جهته، أكد د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي بغزة، أن المستشفى لديه 50 حالة حرجة، منها 15 في العناية المركزة، و35 خطرة.

وأوضح العقاد، أن الحالات ارتفعت بعد 15/3 بشكل تدريجي حتى وصل لـ50 حالة.

حصيلة اليوم

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الأحد 20/3/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرفع عدد الوفيات منذ بداية كورونا "599" حالة وفاة ، وتسجيل " 857 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3215 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.