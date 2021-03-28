هبوط سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الأحد

واصل سعر الدولار في سوريا الهبوط العنيف مقابل الليرة، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 28 مارس 2021، لدى السوق السوداء.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي في سوريا، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 3170 ليرة للشراء، و3270 ليرة للبيع، مقابل نحو 3730 ليرة للشراء، و3850 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت، بنسبة هبوط نحو 3.11%.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الإثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

سعر اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو الأوروبي في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 3744 ليرة للشراء، و3867 ليرة للبيع، مقابل 4391 ليرة للشراء، و4537 ليرة للبيع في ختام تعاملات السبت.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، عند فتح تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية إلى 4362 ليرات للشراء، و4510 ليرة للبيع، مقابل نحو 5133 ليرة للشراء، و5308 ليرات للبيع أمس السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار

تراجع سعر الريال السعودي في سوريا، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 843 ليرة للشراء، و873 ليرة للبيع، مقابل نحو 993 ليرة للشراء، و1028 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، عند فتح تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 860 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع، مقابل نحو 1013 ليرة للشراء، و1048 ليرة للبيع أمس.

وهبط سعر الدينار الكويتي في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، ليسجل نحو 10482 ليرة للشراء، و10839 ليرة للبيع، مقابل 12337 ليرة للشراء، و12760 ليرة للبيع عن إغلاق تعاملات أمس.