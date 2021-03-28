صحة غزة : حالة وفاة و " 857" إصابة خلال الـ24 ساعة القادمة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الأحد 28/3/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرفع عدد الوفيات منذ بداية كورونا "599" حالة وفاة ، وتسجيل " 857 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3215 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.

واشارت الى تعافي 123 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ن لتبلغ اجمالي المتعافين 56363 حالة .

وأوضح ان اجمالي تراكمي للمصابين 62927 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 5965 حالة