سلامة معروف: الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد 28/3/2021، أن الساعات القادمة ستشهد تجديد الإجراءات الاحترازية في قطاع غزة.

وكانت الداخلية، قد قررت الإغلاق الليلي في قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تم منع الحركة للأفراد والسيارات بشكل كامل، بالإضافة لإغلاق المنشآت لمنع تفشي وباء كورونا وكسر منحى الارتفاع في الاصابات.

وأوضح معروف في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للحالة الوبائية هو مرتبط بالمتابعة اليومية والتقييم، ولا حاجة للانتظار للاجتماعي الأسبوعي.

وشدد معروف على أن مؤشرات الحالة الوبائية دخلت منحنى خطير تحتاج التزاماً من الجميع وتخلياً عن حالة التراخي وتستدعي تشديدَ الإجراءات الاحترازية.

ولفت معروف إلى الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات المسجلة، قائلاً:"اليوم سيكون محطة فارقة في الإجراءات الوقائية ونعتقد أننا سنكون خلال الساعات القادمة أمام تشديد إجراءات الوقاية والسلامة وربما نشهد المزيد."

وبين، أن الأسواق الشعبية والأماكن العامة وصالات الأفراح وبيوت العزاء هي أكثر القطاعات تسبباً بنقل العدوى وقد نشهد مزيد من الإجراءات في بعض هذه القطاعات بشكل تام وليس فقط تنظيمها أو محاولة الحد من المخالطة داخلها.

من جهته، أكد د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي بغزة، أن المستشفى لديه 50 حالة حرجة، منها 15 في العناية المركزة، و35 خطرة.

وأوضح العقاد، أن الحالات ارتفعت بعد 15/3 بشكل تدريجي حتى وصل لـ50 حالة.

وعن الأعراض المصاحبة لمرضى فيروس كورونا، بين العقاد، أنها نفس الأعراض التي استقبلتها المستشفى في الموجة الأولى، منها صعوبة في الجهاز التنفسي، وتلف كبير .