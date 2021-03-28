مركزية "فتح" تجتمع اليوم لإقرار قائمتها النهائية والتسجيل رسميا الثلاثاء

من المقرر ان تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد 28/3/2021، اجتماعاً تشاورياً برئاسة رئيس السلطة محمود عباس لإقرار القائمة الكاملة للحركة المقرر مشاركتها في الانتخابات التشريعية في مايو القادم .

عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ، أمس السبت، إن حركته أنهت كافة التجهيزات لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها ستسجل قائمتها الانتخابية رسميا الثلاثاء لدى لجنة الانتخابات المركزية.

وبين أن “اللجنة المركزية عقدت، الجمعة، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس (رئيس الحركة)، وأقرت الخطوط العريضة للقائمة الانتخابية، على أن تسجل الثلاثاء لدى لجنة الانتخابات”.

وأوضح زكي، أن القائمة “تضم مستقلين ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية (لم يسمهم)”، مشيرا إلى أن حركته “منفتحة للتحالف مع أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى”.

وفي 20 مارس/آذار الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري.