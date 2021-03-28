موعد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدائرة المستديرة اليوم الأحد 28/3/2021، متابعة مباريات شيقة على الصعيدين العربي والأوروبي.

وستقام مجموعة من المباريات الهامة لكبرى منتخبات القارة العجوز, حيث تستأنف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022, في الوقت الذي ستقام فيه مجموعة من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة كازاخستان وفرنسا والقنوات الناقلة

يخرج منتخب فرنسا لمواجهة كازاخستان في عقر داره ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وذلك في إطار الجولة الثانية.

وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ألبانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة

يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره الألباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

وستنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports 2 HD" في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة جورجيا وإسبانيا والقنوات الناقلة

يبحث منتخب إسبانيا عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات، وذلك عندما يواجه جورجيا في ملعبه ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وستنقل المباراة في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة "beIN Sports1 HD Premium".

موعد مباراة رومانيا وألمانيا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب رومانيا نظيره الألماني في الجولة الثانية، حيث يهدف كل منهما للانفراد بصدارة المجموعة العاشرة بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية.

وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" في الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة

يختتم المنتخب التونسي مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة ضيفه غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة.

وستذاع المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة "beIN Sports HD 4"

موعد مباراة ليبيا وتنزانيا والقنوات الناقلة

يختتم المنتخب الليبي مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة مضيفه تنزانيا ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة.

وستذاع المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة "beIN Sports HD 2".

موعد مباراة السودان وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

يختتم المنتخب السوداني مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة ضيفه جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

وستذاع المباراة في تمام السابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة "beIN Sports HD 4"