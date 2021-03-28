الثوم مع العسل.. فوائد كبيرة لا تحصى..!

الثوم والعسل لهما العديد من الفوائد الصحية، يمكنك الاستمتاع بخصائصهم المفيدة عن طريق استخدامهم بمفردهم أو معًا، لذلك سنتعرف على هذه الفوائد والوصفات المختلفة لكيفية استخدامهما معاً.

الثوم والعسل لهما العديد من الفوائد الصحية المؤكدة، يمكنك الاستمتاع بخصائصهم المفيدة عن طريق استخدامهم بمفردهم أو معًا، كما يمكن لهذه العناصر أن تؤخذ كمكملات طبية، أو تضاف إلى الوصفات في شكلها الطبيعي، وقد تكون بعض أشكال العسل والثوم أكثر فائدة من غيرها، تابعوا القراءة لمعرفة فوائد الثوم مع العسل وبعض الوصفات الخاصة بهما معاً.

خصائص الثوم مع العسل

يتم استخدام الثوم والعسل في الأدوية التقليدية في جميع أنحاء العالم، العنصر الصحي الرئيسي في الثوم هو الأليسين، فهو يحتوي على الأكسجين والكبريت والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للجراثيم ومكافحة الأمراض.

وتشير مراجعة طبية إلى أن تقطيع أو سحق فصوص الثوم الطازج تؤدي إلى زيادة الأليسين أكثر من استهلاك فص الثوم كامل دون سحقه، ولكن تأكد من سحق الثوم قبل تناوله مباشرةً حتى لا تفقد مستويات الأليسين منه.

بينما يحتوي العسل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسماة بالفلافونويد والبوليفينول، تساعد هذه المواد الكيميائية على مكافحة الالتهاب في الجسم، هذا يمكن أن يساعد في توازن الجهاز المناعي ومنع بعض الأمراض.

ويحتوي العسل أيضًا على عناصر مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والفطريات

فوائد الثوم الصحية وخصائصه الطبية المذهلة فوائد الثوم مع العسل

بحثت الأبحاث الطبية في الفوائد الصحية للثوم والعسل بمفردهما ومعاً، ويستند بعض البحث على العلاجات المنزلية التي استخدمت لمئات السنين

في الطب الإثيوبي التقليدي، يستخدم نوع من العسل المحلي لعلاج مشاكل التنفس، والتهابات الجلد، وحتى الإسهال، ويستخدم الثوم عادةً لعلاج نزلات البرد والسعال، وتم الإبلاغ أيضًا عن تعزيز الجهاز المناعي والمساعدة في تخفيف أعراض الربو.

وأوصى الطب العربي التقليدي بالثوم للمساعدة في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل ووجع الأسنان والإمساك والالتهابات.

فوائد الثوم قبل النوم لعلاج الأرق مضاد للجراثيم

كشفت دراسة معملية أن الثوم ونوع من العسل يسمى عسل تازما قادران على منع نمو بعض أنواع البكتيريا.

كما اختبرت الدراسة كل طعام على حدة وكخليط، ووجد الباحثون أن الثوم والعسل كانا قادرين على قتل البكتيريا عند اختبارهما بمفردهما، ولكن مزيج الثوم والعسل كان أكثر فعالية.

قام مزيج الثوم والعسل بإبطاء أو إيقاف نمو البكتيريا التي تسبب الأمراض والالتهابات بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتسمم الغذائي والمكورات العنقودية والسالمونيلا.

وأظهرت دراسة مخبرية أخرى أن مزيجًا من عصير الثوم والعسل كان قادرًا على إيقاف أنواع العدوى البكتيرية التي لا يمكن علاجها بواسطة المضادات الحيوية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان العسل والثوم لهما نفس التأثير على الالتهابات البكتيرية في جسم الإنسان.

علاج البواسير بالثوم .. هل هي طريقة فعالة؟ مضاد للفيروسات

بعض أنواع العسل لها أيضًا خصائص مضادة للفيروسات قوية، قد يساعد هذا في علاج أو منع نزلات البرد والانفلونزا والأمراض الأخرى التي تسببها الفيروسات.

ووجدت دراسة مخبرية أن عسل مانوكا كان قادرًا على منع نمو فيروس الأنفلونزا، واستنتج الباحثون أن العسل، وخاصةً عسل مانوكا، قد عمل أيضًا مع الأدوية المضادة للفيروسات ضد هذا الفيروس.