دعوات لشد الرحال لصد اقتحامات ما تسمى بجماعات الهيكل اليوم في عيد الفصح

دعا الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، رداً على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم الاحد 28/3/2021 ، في ما يسمى بعيد الفصح اليهودي الذي يصادف اليوم .

ولفت صبري إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

وحاول المستوطنين محاولاتهم المتكررة خلال الايام الماضية لإدخال الذبائح إلى منطقة القصور الأموية، تمهيدا لتهريبها إلى المسجد الأقصى وذبحها كقرابين للهيكل المزعوم، في عيد الفصح اليهودي .

ويشهد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية في المسجد، وسط دعوات لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

شهد المسجد الأقصى وباحاته خلال الأسبوع الفائت اقتحام أكثر من 400 مستوطنا، تزامنا مع محاولات أخرى لإدخال الذبائح لمنطقة القصور الأموية استعدادا لعيد الفصح اليهودي.

ورصد خلال الأسبوع الماضي اقتحام 411 مستوطنا الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحم العشرات من عناصرها باحات المسجد ومرافقه وقاموا بعمليات تفتيش وتضييق على المصلين.

وفي يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي اقتحم 150 مستوطناً باحات الأقصى وأدوا طقوساً