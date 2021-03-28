منذ بداية جائحة كورونا.. وفاة 45 طبيباً في الأردن

أعلنت مصادر طبية أردنية اليوم الأحد 28/3/2021، وفاة 45 طبيباً مُصاباً بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

وأوضح القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة، أن شهر آذار/مارس الحالي قد يكون الشهر الذي شهد الوفيات الأكثر من الأطباء المصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الأردنية سجلت أمس 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان صحفي:"إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 582,133 حالة، أما الوفيات فبلغت 6472 حالة".

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت يوم السبت للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 381 حالة، فيما غادرت 209 حالات المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 8053 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 476,090.