فوائد مهمة ومذهلة للنعناع المغلي.. !

يعتبر النعناع من أهم النباتات العشبية العطرية، فيما تزيد فوائده عندما يتم غليه حيث له فوائد مُذهلة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة.

ويعد النعناع من النباتات العشبية العطرية ذات القيمة الغذائية والفوائد الصحية المذهلة، ويمكن الاستفادة به من خلال الكثير من الأشكال المختلفة، خاصة أن الكثيرون يقومون بشرب مغلي النعناع.

فوائد النعناع المغلي

النعناع المغلي مشروب خالي من الكافيين، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من أنماط النوم الحساسة يحبون تناول هذا المشروب للاسترخاء قبل النوم، كما أن مغلي النعناع مذاقه منعش وله أيضًا استخدامات علاجية، وتعد نكهة المنثول جذابة للغاية للكثير من الناس، مما يجعل النعناع المغلي واحد من أكثر أنواع المشروبات شعبية في العالم.

فوائد النعناع المغلي

يقلل من الحمى

النعناع المغلي يحتوي على المنثول كمكون رئيسي، لذلك فإن شرب مغلي النعناع يمكن أن يسبب التعرق الخارجي، في حين أن المنثول يبرد جسمك داخليًا، وهذا يمكن أن يقلل الحمى بشكل أساسي ويقلل من الالتهاب المزعج وعدم الراحة.

يحسن الهضم

استُخدم زيت النعناع ومغلي النعناع لآلاف السنين لعلاج مجموعة متنوعة من الظروف الهضمية، حيث يعتبر شاي النعناع طارد للريح، لأنه يساعد على تحريك الغازات عبر الجسم لأنه يتراكم، بدلاً من التسبب بالانتفاخ وتقلص المعدة، مغلي النعناع أيضًا يحفز تدفق الصفراء لزيادة معدل وكفاءة الهضم وتعزيز حركات الأمعاء الصحية.

مغلي لنعناع ليس فقط مادة طاردة للرياح ولكنه أيضًا مادة مسكنة، لذلك فهو يقلل من الألم المصاحب للتقلصات والانتفاخ وعسر الهضم، ويرجع ذلك إلى تأثيره المهدئ على الأمعاء والعضلات الملساء في الجهاز الهضمي، كما يمكن استخدام مغلي النعناع لعلاج الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، والإمساك.

يمنع الغثيان والقيء

مغلي النعناع مضاد للتشنج، لذلك يقلل من فرص القيء والغثيان، حتى في حالة دوار الحركة على متن قارب أو طائرة، كما أنه يقلل من آلام المعدة والغثيان المرتبط بمرض الحركة مع الخصائص المضادة للالتهابات.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي

يمكن أن يخفف مغلي النعناع كمضاد للتشنج من الإحساس المزعج الذي يجعلك تريد السعال، وبالتالي تفاقم اضطرابات الجهاز التنفسي، وعن طريق إرخاء عضلات الحنجرة والصدر، فإنه يزيل أعراض البرد والإنفلونزا.

يعزز المناعة

شاي النعناع له خصائص مضادة للبكتيريا التي تسبب الأمراض مثل الحمى والسعال، ولا يساعد شرب النعناع المغلي اللذيذ على علاج أعراض المرض فحسب، بل يمنع جسمك أيضًا من الإصابة بالمرض، كما أن هناك أيضًا عناصر تتبع لفيتامين ب، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم، والتي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية لمحاربة الأمراض وأداء الوظائف الضرورية للحفاظ على عمله بطريقة صحية.

يزيل رائحة النفس غير الجيدة

نكهة المنثول القوية والخصائص المضادة للبكتيريا لشاي النعناع تجعله مثالي لتحسين التنفس، العنصر المضاد للبكتيريا يقتل الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، في حين أن المنثول في الشاي يزيل الرائحة الكريهة ويترك أنفاسك نظيفة ونقية.

فقدان الوزن

يمكن لرائحة زيت النعناع ومكوناته العضوية أن تساعدك على التحكم في شهيتك، وبذلك يمكنك تقليل الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي منع السمنة.

يقلل مستويات الإجهاد

تساعد الطبيعة المهدئة في المنثول في الحصول على راحة فورية من الإجهاد الذهني، كما يمكن لطبيعة مغلي النعناع المضادة للالتهابات أن تقلل من ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، مما يسمح لك بالاسترخاء والتخلص من الإجهاد.