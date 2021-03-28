الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم الأحد 28/3/2021

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاحد 28/3/2021 ان درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا الاثنين 29/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء 30/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.