الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر،والذي يعتبر من أفضل الحلويات العربية ذات القيمة الغذائية والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وسنرفق لكم أدناه الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر.

مكونات عمل المعمول السعودي

عدد ٢ كوب وربع من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض، ومن الأفضل أن تقومي بنخل الدقيق قبل البدا في تحضير الوصفة باستخدام منخل عادي

عدد ١ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

مقدار نصف كوب من السكر الأبيض، وقومي بطحنه حتي تحصلين على بودرة السكر الناعم

مقدار نصف كوب من الزبدة او السمن الطري في درجة حرارة الغرفة

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي

عدد ١ بيضة كبيرة أو ٢ بيضة صغيرة حسب المتوفر

رشه ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة تحضير المعمول السعودي

في وعاء كبير نقوم بخلط جميع المكونات الجافة من دقيق وسكر وغيرها، وباستخدام العجان الكهربائي قومي بوضع كل المكونات الجافة

نضيف المكونات السائلة تدريجيا بداية بالزيت والزبدة، وأخيرا البيض والفانيليا بعد أن تقومي بخفقها جيدًا قبل إضافتها

نتابع العجن باستخدام يديك ولمدة ١٥ دقيقة واتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة

نقسم العجينة وأضيفي القليل من الدقيق على يديك وقومي بتشكيل العجين وحشوه الحشوة التقليدية للمعمول السعودي هي عجينة التمر المضاف إليها قدر مناسب من القرفة

نقوم بزخرفة العجينة بعد حشوها وادهني صينية بالسمن حتي يمنع الالتصاق وقومي برص المعمول السعودي عليها، وندخلها الفرن لمدة من ١٥-٢٥ دقيقة على درجة حرارة متوسطة

يقدم المعمول السعودي مع الشاي أو القهوة أو غيرها مما تفضلينه من المشروبات الساخنة