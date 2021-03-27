بالصور بدء سريان الاغلاق الليلي في قطاع غزة لمكافحة تفشي كورونا

دخل قطاع غزة، مساء اليوم السبت، حالة الاغلاق الليلي التي أعلنت عنه وزارة الداخلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، الثلاثاء المنصرم عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، نتيجة ارتفاع المنحى الوبائي مجدداً بمحافظات القطاع.

و أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تنويهاً مهماً للمواطنين، بشأن فرض الإغلاق الليلي في القطاع.

وقالت الداخلية في تصريح مقتضب "تبدأ اليوم السبت تنفيذ إجراءات فرض الإغلاق الليلي في كافة محافظات القطاع وذلك تمام الساعة 9:00 مساء بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأكدت الداخلية أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين، والعمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.

وكانت اللجنة الحكومية أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، عزمها تشديد الإجراءات في القطاع في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، ودخول القطاع في موجة جديدة من كورونا.

















