طريقة عمل الزلابية الهندية الأصلية في شهر رمضان 2021

طريقة عمل الزلابية الأصلية في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير الزلابية الهندية في شهر رمضان 2021، والتي تعد من الحلويات المشهورة، ويلفت شكلها الجذاب ولونها الذهبي اهتمام السيدات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سنقدم لكم في فلسطين اليوم، الطريقة الاصلية والمضمونة لهذا النوع من الحلويات.

مكونات الزلابية:

واحد كوب من الطحين

(ربع -ثلث) كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة ونصف نشا

ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي

ملعقتين كبيرتين لبن زبادي

3/4 ملعقة صغيرة مسحوق الزعفران

3/4 ملعقة كبيرة ماء دافئ لتذويب الخميرة

زيت للقلي

طريقة تحضير الزلابية في شهر رمضان 2021

نقوم بتذويب الخميرة في الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق

ثم نقوم بمزج الطحين والنشا وبودرة الزعفران جيدا

نقوم بإضافة الزيت النباتي والزبادي الى الطحين ونخلطهم جيدا ثم نضيف الخميرة ونخلط

نبدأ بإضافة الماء بالتدريج مع الاستمرار بالخلط

ستتكون لدينا عجينة نتركها مددة ساعة تتخمر مع تغطيتها

نحضر القطر او الشيرة في هذه الاثناء

نسخن الزيت على النار لنبدأ بالقلي

نضع العجينة في كيس الحلواني لنبدأ بصبها في الزيت ولكن هناك ملاحظة: ( اذا شعرنا بأن العجينة سميكة يمكن اضافة القليل من الماء وعجنها حتى تصبح بالقوام المطلوب أي لينة وليست سائلة واذا كانت العجينة سائلة يمكن اضافة بعض الطحين لتأخذ القوام اللين)

بعد ان سخن الزيت نبدأ بصب الزلابية في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي

ترفع الزلابية عن النار وتوضع مباشرة في القطر المجهز مسبقا ويتم تقديمها .

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