طريقة تحضير المدلوقة السورية في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير ومكونات المدلوقة السورية في شهر رمضان، والتي يكثر البحث عنها في شهر رمضان المبارك، لانها تعد من الحلويات الشعبية ذات الشهرة الواسعة في العالم العربي خاصة في سوريا، وسنقدم لكم أدناه طريقة عمل ومكونات المدلوقة.

مكونات المدلوقة السورية:

لتحضير القشطة:

ليتر حليب

3 ملاعق ك عصير ليمون

كوب قشطة (قيمر)

ملعقة كبيرة ماء زهر

لتحضير مدلوقة:

كوب سميد خشن

ربع كوب سكر ناعم

كوب وربع حليب

ربع كوب زبدة

كوب فستق حلبي مطحون

2 ملعقة ك ماء زهر

للتقديم: قطر

خطوات تحضير المدلوقة الشامية :

نضع الحليب على نار متوسطة ونحرك حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون فنلاحظ أن الحليب تكتل وانفصلت عنه الماء وتكونت القشطة

نصفي القشطة من الماء ونضعها في وعاء زجاجي ثم نضيف قشطة القيمر وماء الزهر ونخلط المكونات جيدا ثم نغطي الوعاء بالنايلون ونضعه في الثلاجة

طريقة عمل المدلوقة الشامية