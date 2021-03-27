هيئة مكافحة الفساد: نحتفظ بحق مقاضاة مفبركي الأخبار

أكدت هيئة مكافحة الفساد، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول تلقي موظفيها لقاح فايزر الأمريكي، في مقر الهيئة ، لأ أساس له من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إننا مستمرون وفي ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها شعبنا بالقيام بمهام عملها بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% حسب قرار مجلس الوزراء، وقد أصيب منذ نهاية شهر كانون أول من العام الماضي خمسين موظفاً بموجتين متتاليتين، ما يعني أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية وليسوا بحاجة للتطعيم الآن.

وأكدت على التزامها بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على أبناء شعبنا.

ودعت الجميع لعدم زج باسم الهيئة في التجاذبات على خلفية الانتخابات، والتنافس بين مختلف التوجهات السياسية.

وأكدت أنها تحتفظ الهيئة بحقها بمقاضاة من نشر هذا الخبر، أو أي أخبار تسيء لسمعتها وتستهدف شعبنا.