طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2021، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكونات شوربة لسان العصفور والتي يكثر البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعد شوربة لسان العصفور من الاطباق المفضلة لدى غالبية الصائمين، ويتم عملها بشكل يومي خلال شهر رمضان، لذلك سنقدم لكم في مقالنا مكونات شوربة لسان العصفور، وطريقة تحضير شوربة لسان العصفور في شهر رمضان.

مكونات شوربة لسان العصفور

2 صدر دجاج مقطع

6 كأس ماء

4 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كأس لسان العصفور

5 كأس مرق دجاج ساخن

2 ½ كأس ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور

نضع الدجاج في قدر عميق ونضيف الماء ونسلقه حتى ينضج ثم نصفيه من الماء .

نفتت صدر الدجاج ونضعه في طبق ونتركه جانباً .

نضع في قدر عميق كلاً من الزيت ومعجون الطماطم ونحرك لبضعة دقائق ثم نضيف لسان العصفور ونحرك جيداً .

نضيف مرق الدجاج الساخن والماء الساخن ونحرك ونترك المكونات على نار هادئة لربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .

نضيف الدجاج المفتت والملح والفلفل الأحمر والنعنع اليابس ونحرك جيداً ونترك المكونات تغلي لبضعة دقائق .

نضع الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للأكل.

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