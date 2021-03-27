حنا: أن القدس تتعرض لحملة غير مسبوقة بهدف طمس معالمها وهويتها

أكد رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عطا الله حنا، أن القدس المحتلة تتعرض لحملة غير مسبوقة بهدف طمس معالمها والنيل من هويتها.

وقال حنا في تصريح لـ"إذاعة القدس"، إن هنالك احداث متسارعة خاصة في احياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى، مبينا أن السلطات الاحتلالية ممعنة في تنفيذ مخططاتها وتشرعن الاستيلاء على المنازل وممتلكات المقدسيين.

وأضاف، أن الحق الفلسطيني في مدينة القدس لا يسقط بالتقادم، مشددا أن الفلسطينيون متمسكون بمدينتهم المقدسة حاضنة اهم مقدساتهم وعاصمتهم الروحية والوطنية".

ودعا حنا، المرجعيات الروحية والمؤسسات الحقوقية والانسانية في العالم بأن تعلن موقفها المنادي بأن تتحقق العدالة ومن حق شعبنا الفلسطيني ان يعيش بحرية وان تتحقق امنياته وتطلعاته الوطنية وان يزول الظلم الذي يعاني منه هذا الشعب الابي بشكل يومي نتيجة استمرار سياسات الاحتلال".

كما اكد أن ما تقوم به السلطات الاحتلالية في الارض المحتلة وخاصة في مدينة القدس لن يؤثر على معنويات شعبنا الصامد والثابت والمرابط والمتشبث بحقوقه، مضيفا: "وحتما سينتصر هذا الشعب على ظالميه وقاهريه ومحتليه، وستبقى مدينة القدس عاصمة لفلسطين وقبلة للأحرار ومدينة للسلام وحاضنة للتاريخ والتراث والاصالة".