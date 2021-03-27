هيئة قناة السويس تعلن عن اعداد السفن في وضع الانتظار جراء جنوح السفينة

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم السبت، ان 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة "إيفر غيفن" التايوانية في طريقها إلى هولندا، صباح الثلاثاء الماضي.

وأوضح ربيع، في مؤتمر صحفي، "شكلنا غرفة عمليات بهدف وضع خطة لتعويم السفينة الجانحة".

وبيّن "الحادث لن يؤدي إلى تلوث القناة"، مشدّدًا على أنهم "في موقف صعب؛ لأن السفينة الجانحة كبيرة جدًا وتحمل على متنها كميات ضخمة من البضائع".

"جنوح السفينة وقع في الممر القديم للقناة وليس في الممر الجديد"، وفق ربيع.

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ساهمت في جنوح السفينة لكنها ليست السبب، وتابع بالقول "تمت إزالة 9000 طن من مياه الصابورة من السفينة الجانحة".

وأصاف أن الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة، وأن الجهات المعنية تواصل العمل على توسيع عمليات الحفر حول السفينة وتعويمها، وأن هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة.

وذكر ربيع، دفة السفينة عادت للعمل مجددا وأن مؤخرة السفينة الجانحة بدأت في التحرك الليلة الماضية قبل توقف عملية إعادة التعويم.

وعن الصعوبات، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن عملية تعويم السفينة الجانحة تواجه عدة صعوبات حالة المد والجَزر والتربة وارتفاع السفينة وحمولتها، رافضًا تحديد سقف زمني لتعويم السفينة.

وقال ربيع: إن "هيئة قناة السويس استأنفت محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم السبت، في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة في قناة السويس بأنه "حادث شديد الاستثنائية".

وأضاف "هناك تحقيقات جارية لكن ما يشغلنا هو عودة الملاحة البحرية".