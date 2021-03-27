الصحة بغزة تدعو المصابين بكورونا للذهاب للمستشفى في حال الشعور بضيق تنفس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:42 م
27 مارس 2021
كورونا فلسطين
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اكد معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة أن الفرق الطبية نفذت 16 الف زيارة للمصابين المعزولين منزلياً منذ تشكيل لجنة العزل المنزلي في نوفمبر 2020.

و أوضح صلاح أن الزيارات المنزلية استفاد منها 23 الف مصاب و 67 الف مخالط

و أضاف: "يخضع حالياً 5042 مصاب نشط للعزل المنزلي، و ان نسبة المصابين في العزل المنزلي بلغت 96.4% من اجمالي الاصابات النشطة".

و أشار الى أنه خلال الاسبوعين الماضيين تم تحويل 210 مريض من العزل المنزلي الى المستشفيات لمزيد من المتابعة الصحية.

و لفت الى أن المؤسسات الصحية الأهلية (كاريتاس- اتحاد لجان العمل الصحي _  الاغاثة الطبية) تساند وتشارك وزارة الصحة في متابعة المصابين المعزولين منزليا لتخفيف الضغط على المستشفيات.

و دعا صلاح جميع المصابين بالالتزام بإجراءات السلامة و الوقاية و عزل أنفسهم عن باقي أفراد الأسرة خاصة كبار السن و اصحاب الامراض و المناعة الضعيفة  و الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

كما أهاب بكافة المصابين بعدم التردد بالذهاب للمستشفى في حال شعرت بضيق في التنفس.

#الصحة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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