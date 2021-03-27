الصحة بغزة تدعو المصابين بكورونا للذهاب للمستشفى في حال الشعور بضيق تنفس

اكد معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة أن الفرق الطبية نفذت 16 الف زيارة للمصابين المعزولين منزلياً منذ تشكيل لجنة العزل المنزلي في نوفمبر 2020.

و أوضح صلاح أن الزيارات المنزلية استفاد منها 23 الف مصاب و 67 الف مخالط

و أضاف: "يخضع حالياً 5042 مصاب نشط للعزل المنزلي، و ان نسبة المصابين في العزل المنزلي بلغت 96.4% من اجمالي الاصابات النشطة".

و أشار الى أنه خلال الاسبوعين الماضيين تم تحويل 210 مريض من العزل المنزلي الى المستشفيات لمزيد من المتابعة الصحية.

و لفت الى أن المؤسسات الصحية الأهلية (كاريتاس- اتحاد لجان العمل الصحي _ الاغاثة الطبية) تساند وتشارك وزارة الصحة في متابعة المصابين المعزولين منزليا لتخفيف الضغط على المستشفيات.

و دعا صلاح جميع المصابين بالالتزام بإجراءات السلامة و الوقاية و عزل أنفسهم عن باقي أفراد الأسرة خاصة كبار السن و اصحاب الامراض و المناعة الضعيفة و الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

كما أهاب بكافة المصابين بعدم التردد بالذهاب للمستشفى في حال شعرت بضيق في التنفس.