اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 27 مارس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم السبت 27 مارس 2021، في ظل تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة نهاية تداولات الأسبوع بالبورصات العالمية، ويبدو أن المعدن الأصفر أصبح على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء السبت، نحو 7442 دينارا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال تعاملات السبت، مستوى 6512 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5581 دينارا.