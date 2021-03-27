اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 27 مارس 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:40 م
27 مارس 2021
اسعار الذهب في الجزائر
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ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم السبت 27 مارس 2021، في ظل تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة نهاية تداولات الأسبوع بالبورصات العالمية، ويبدو أن المعدن الأصفر أصبح على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء السبت، نحو 7442 دينارا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال تعاملات السبت، مستوى 6512 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5581 دينارا.

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