الانتخابات المركزية تُهيب بالقوائم الراغبة بالترشح بعدم التأخير عن تقديم الطلبات

أهابت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، بالقوائم الراغبة بالترشح، والمبادرة الى تقديم طلباتها في اسرع وقت ممكن وعدم الانتظار الى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها، بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح.

واوضحت اللجنة المركزية، في بيان صحفي، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح؛ حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، حيث تسلمت اللجنة حتى تاريخه اربع طلبات ترشح.

وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، تبدأ لجنة الانتخابات دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه.

وأشارت إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

ونوهت اللجنة، إلى أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو احد مرشحيها ما من شأنه ان يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح.