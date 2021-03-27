هل شرب الكركديه يرفع الضغط ؟ إليكم الإجابة الصحيحة

تزايدت مؤخرًا تساؤلات بشأن هل شرب الكركديه يرفع الضغط ؟ ، وفي حقيقة الامر أن المشروب اللذيذ لديه العديد من الفوائد الصحية التي وضعنا لكم في هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم ، للإجابة عن هذه تساؤلات مرضى ارتفاع الضغط المسجلة عبر الانترنت ، وندعوكم إلى المتابعة حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا بعدما اجبنا على سؤال هل يزيد شراب الكركديه من الضغط ؟ كما أضفنا لكم طريقة تحضير المشروب في البيت .

مقادير مشروب الكركديه :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج

طريقة تحضير مشروب الكركديه :

أولاً اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.

فوائد الكركديه :

1- يقلل من الشعور بالعطش وذلك يرجع إلى أنه يعمل كمرطب للجسم.

2- يساعد على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله.

3-يقلل من التعرض لعسر الهضم .

4- يقوم بتنظيم ضغط الدم ويحد من ارتفاعه لكن فى حال تناوله منقوعًا فى الماء البارد وليس الساخن.

5- يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم ويحد من ارتفاعه.

6- يحمى الكبد من تعرضه للأمراض الكبدية والفيروسات.

7- يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

8- يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التى تحد من الإصابة بأمراض السرطان .

9- يساعد على شعور الجسم بالراحة النفسية ويحد من الشعور بالتوتر والقلق. للاطلاع اكثر ( هنا )

هل شراب الكركديه يزيد الضغط ، الجواب هو :

أثبت الدراسات العلمية أن نبات الكركديه معروف بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو قادر على خفض مستوى ضغط الدم وتقليل مستوى الكوليسترول الضار ولديه القدرة على علاج أمراض القلب.

وتناول مشروبات الكركديه بشكل دوري على مدى أسبوع إلى 6 أسابيع يعمل على خفض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع أو الطبيعي ، وفق الدراسات الطبية .

كما يساهم المشروب في خفض مستوى السكر ، حيث يفيد الكبد ويساعد على إنقاص الوزن ، وفي خفض معدل ضغط الدم الانقباضي .

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو كان هذا التأثير في خفض معدل ضغط الدم الانقباضي ضئيلاً، إلا أنه يساهم في الوقاية من أمراض القلب.