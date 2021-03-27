مصادر عبرية: الاردن يفاوض "اسرائيل" لزيادة حصته من المياه

ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت بأن الأردن يقوم بالتفاوض مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل زيادة حصة الماه التي تقدمها "إسرائيل" للاردن، بموجب معاهدة السلام بين الجانبين.

و نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر اردني قوله: "إن الأردن طلبت زيادة 8 ملايين متر مكعب إضافة إلى 50 مليونًا يتم ضخها للأردن سنويًا".

و بحسب المصدر الأردني، فإن الموضوع طُرح خلال اجتماع لجنة المياه المشتركة للبلدين الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الممثلين الإسرائيليين قالوا لنظرائهم إنه يجب عليهم الحصول على موافقة مستوى سياسي أعلى على هذا الطلب.

وفي السياق أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يتلكأ في الاستجابة للمطلب الأردني بسبب الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين الجانبين.

يُذكر أن الأردن رفضت السماح لرحلة جوية كانت ستقل نتنياهو إلى الإمارات من عبور أجوائها بعد أن منعت "إسرائيل" ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله من زيارة المسجد الأقصى.