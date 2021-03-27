الاحتلال يستضيف بطولة الجودو العالمية عام 2024

تلقى اتحاد الجودو "الإسرائيلي" اليوم السبت، رسالة مفادها بأن بطولة العالم للجودو في عام 2024 أو 2025، ستقام في مدينة تل أبيب المحتلة.

وبحسب صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية، فإن بطولة العالم للجودو للعام المذكور ستقام في قاعات "يد الياهو" بتل ابيب، وفقًا لاختيار اتحاد الجودو الإسرائيلي.

ولا يزال الاتحاد الدولي يناقش إن كانت ستقام البطولة قبل فترة قصيرة من الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 أم الانتظار للسنة التي تليها؛ حتى يتيحوا لنجوم لعبة الجودو العالميين المشاركة في البطولة، وستبدأ الرحلة نحو الألعاب الاولمبية في لوس أنجلس 2028، وفق الصحيفة.

وفي عام 2023 ستجري بطولة "الجودو" في قطر، وفق الصحيفة، فإن ذلك يهدف إلى إيصال البطولة إلى إسرائيل في العام الذي يليه من أجل الاحتفال بالتعاون بين الدول من خلال مشاركة متبادلة لرياضيين إسرائيليين وقطريين في مسابقات في كلا البلدين.

يُذكر أن (إسرائيل) لم تستضف أي بطولة عالمية لرياضة الجودو باستثناء بطولة تل أبيب الدولية للعبة.