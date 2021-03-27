معروف: المؤسسات الحكومية ومباحث "كورونا" بدأتا بتشديد الاجراءات الوقائية ضد "كورونا"

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم السبت، أن المؤسسات الحكومية ومباحث "كورونا" بدأتا بتشديد إجراءات الرقابة على معايير الأمن والسلامة في المؤسسات والمرافق العامة، والعمل ضمن البرتوكولات الصحية، في أعقاب إجراءات الإغلاق الليلي الذي يبدأ اليوم الساعة 9مساء.

وأوضح معروف، أن الإغلاق الليلي سيشمل وقف حركة المركبات والمواطنين وإغلاق كافة المنشآت والمرافق باستثناء الصيدليات، وسيتم متابعة الأمر من الجهات المختصة واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المخالفة.

وبيّن أن الإجراءات ستبقى قيد التقييم وإن وجدنا نجاحها وأثرها على الحالة الوبائية سنتوقف عندها، وإن وجدنا ارتفاعاً آخر بأعداد الإصابات سيتم إقرار إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين، والتزام المواطنين هو الأساس والضمانة في مواجهة الوباء.

الاسبوع الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم الاحد، أن قطاع غزة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات: منها الاغلاق الليلي.