جامعة الاسراء بغزة تعلن بدأها الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الاسراء بغزة، اليوم السبت، بدأها الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية في البكالوريوس والدبلوم المتوسط وجاهيًا، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 1/4/2021.

واوضحت الجامعة، أن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان الحجار، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور إبراهيم الحساينة، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الوادية، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد الحساينة، وعمداء الكليات، تفقدوا سير الامتحانات في يومها الأول، متمنين للطلبة أن تتكلل جهودهم بنتائج مثمرة.