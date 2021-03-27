بالفيديو الكشف عن سبب حادث تصادم القطارين بسوهاج المصرية

باشرت السلطات الأمنية المصرية اجراء تحقيقاتها المكثفة حول سبب حادث تصادم القطارين أمس الجمعة، في سوهاج، والذي أسفر عن مقتل ما يقارب 32 وإصابة 165 أشخاص كانوا على متن القطار،

وبحسب بيان لهيئة السكك الحديدية في مصر، كشفت عن تفاصيل حادث تصادم القطارين، وقالت إنه "أثناء مسير قطار 157مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا ، تم استخدام مجهولين كوابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج، مضيفة أن هذا الاستخدام أدى إلى توقف أحد القطارين، واصطدام الآخر به من الخلف، لافتة إلى أنها تجري المزيد من التحقيقات بشأن الحادث.

وأضافت أنه "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

بيان الهيئة أضاف أنه "جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أمر بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وقرر مدبولي تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتوجه رئيس الوزراء المصري و5 من الوزراء إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث.