احدث ترددات القنوات الرياضية المصرية 2021

تردد القنوات الرياضية المصرية الجديد 2021 على النايل سات، يبحث الكثير من المتابعين و القراء عن ترددات القنوات الرياضية لمشاهدة الألعاب الرياضية المختلفة وخاصًة كرة القدم، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم إليكم تردد القنوات الرياضية 2021 على النايل سات، وبعض المعلومات عنها.

قناة اون تايم سبورت:

قناة اون تايم سبورت هي فضائية مصرية تم انطلاق بثها في عام 2017.

تعرض قناة أون تايم سبورت كافة مباريات الفرق المصرية في الدوريات والكؤوس المختلفة.

تقدم ايضًا مجموعة من البرامج الرياضية المختلفة التي تعرض أخبار كافة الألعاب الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية

التردد: 10853

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

قناة نادي الزمالك :

قناة الزمالك هي فضائية متخصصة بعرض كل ما له علاقة بفرق نادي الزمالك المصري، تم انطلاق بث القناة في عام 2019.

يقدم برامج قناة نادي الزمالك الكثير من نجوم النادي الزمالك السابقين بجانب مجموعة من الإعلاميين المصريين.

تعرض القناة على شاشتها ايضًا العديد من البرامج التي تهتم بإذاعة كافة أخبار الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية.

التردد: 11449

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة النادي الأهلي :

قناة الأهلي هي فضائية خاصة في عرض كل ما له علاقة بفرق النادي الأهلي المصري من أخبار اللاعبين وتحليل المباريات، تم انطلاق بثها في عام 2008.

تهتم قناة الأهلي ايضًا بعرض أخبار الرياضة المصرية والعالمية، فهي تقدم مجموعة من البرامج الرياضية المميزة.

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة نايل سبورت :

قناة نايل سبورت هي فضائية حكومية مصرية متخصصة في إذاعة كل ما له علاقة بالرياضة، تم انطلاق بث القناة في عام 1998.

تهتم القناة بالرياضية المصرية المختلفة ككرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية المختلفة.

وتعرض القناة على شاشتها مجموعة من البرامج التي تعرض كافة الأخبار المتعلقة بالرياضة على مدار اليوم.

التردد: 11842

معدل الترميز: 2700

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة بي إن سبورتس المفتوحة :

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة هي فضائية قطرية تابعة لشبكة فضائيات “بي أن سبورت” المشفرة.

تقدم القناة مجموعة من البرامج الرياضية التي تعرض فيها أهم وأحدث أخبار كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى.

وتعرض القناة ايضًا بعض المباريات العالمية المختلفة.

التردد: 12604

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 2/3