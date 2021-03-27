الأيام البيض في شهر شعبان تبدأ اليوم ولثلاثة أيام تعرف على فضل صيامها

بدأت اليوم السبت 27/3/2021 ،الأيام البيض في شهر شعبان وعلى مدار 3 أيام، صيام الأيام البيض، وهو المسمى الذي يطلق على أيام 13 و14 و15 من شهر شعبان، وهي ثلاثة أيام كان يحرص النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم، على صيامها، ومن المستحب أن يصوم المسلم تلك الأيام.

فضل صيام الأيام البيض

وقد لا يعرف الكثيرون أن أيام النصف من شعبان «13، 14، 15»، يطلق عليها صيام الأيام البيض، حيث أنه من المعتاد إطلاق اسم الأيام البيض على هذه الأيام الثلاثة من كل شهر هجري، إضافة إلى 6 أيام في شهر شوال.

فضل صيام الأيام البيض

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصوم ما لا يصومه في شهر شعبان عن غيره من الشهور سوى رمضان، وأخرج النسائي في سننه عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

رفع الأعمال في شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المقصود بأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال: «كما ورد في السنة، فإن المقصود أن الأعمال سواء كانت قولية أو فعلية، تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الاثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا، وكلاهما ورد في السنة».