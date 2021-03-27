محاضر في جامعة الإسراء يصنف ضمن أفضل أعضاء هيئة التدريس عالميًا

حصل الدكتور مازن الشوبكي عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم الإدارية والمالية والدراسات العليا في جامعة الإسراء، على جائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية (Global Faculty Award)، حيث تم اختياره ضمن أفضل أعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم في المنافسة التي نظمتها مؤسسة (ASK Education).

وتوجه الدكتور الشوبكي بعظيم الشكر والتقديم إلى رئاسة الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية في كلية العلوم الإدارية والمالية على الثقة الكبيرة التي تم منحه إياها، مما عزز فرص حصوله على الجائزة.

وتمنح جائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية (Global Faculty Award) لأساتذة الجامعات المتميزين الذين قدموا مساهمة بارزة في مهنتهم، وأظهروا التميز في تدريس المواد المختلفة والتدريس الملهم، وكانت لهم مساهمات بارزة في تطوير أداء المتعلمين، ومن تركوا بصمات واضحة في حياة الخريجين المهنية، وخدموا المجتمع من خلال التدريس المنهجي والنشاطات اللامنهجية.

وخصصت مؤسسة (ASK) هذه الجائزة العالمية المرموقة لتكريم أعضاء هيئات التدريس (أساتذة الجامعات) من جميع دول العالم، وتسليط الضوء على أبحاثهم التطبيقية ومساهمتهم في بناء المجتمع، وقدراتهم على القيادة المتخصصة، ومساعدتهم في صنع مجتمع أفضل من خلال التدريس الملهم والأداء المؤثر والبحث العلمي الهادف.