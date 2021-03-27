وفاة عائلة سورية في لبنان بطريقة مأساوية !

في حادثة مأساوية ، عثر الدفاع المدني اللبناني أمس الجمعة على أربعة سوريين ، تم اعتبارهم سابقاً في عداد المفقودين ، ليتم العثور عليهم متجمدين بعد عمليات البحث في منطقة بعلبك الهرمل في لبنان.

بشير خضر محافظ منطقة بعلبك الهرمل قال انه تم العثور على أربعة سوريين، هم امرأتان وطفلان ، وقد توفوا جراء البرد القارس ، موضحاً انه سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا"

ويشار الى ان اكثر من مليون لاجئ سوري قد نزحوا عن ديارهم الى لبنان منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.