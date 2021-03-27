من هي الدولة العربية التي تتربع على عرش الوفيات بكورونا؟

اكدت الاحصائيات العالمية بشأن كورونا ان الأردن في المرتبة الاولى عربياً في عدد الوفيات اليومي والمرتبة الثامنة عالمياً بعد المكسيك وبولندا وروسيا واكرانيا وهنغاريا والولايات المتحدة ورومانيا.

وجاءت الاردن في تسجيل أرقام الحالات الجديدة، الأردن المرتبة الثانية بعد العراق والثالثة عشرة عالميا

وبلغ عدد الإصابات 56,216 لكل ملون نسمة في الأردن محتل بذلك الترتيب 43 عالمياً والخامس عربياً، أما بخصوص عدد الفحوصات لكل مليون فقد سجل 555,134 فحص لكل مليون شخص بالأردن، بمجموع إجمالي الفحوصات 5,705,121 حتى الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة

من جانب آخر، أجرت جريدة الدستور تصويت على صفحتها على «الفايسبوك» لقياس مدى الوعي للتسجيل للقاح كورونا في الأردن وبعد 24 ساعة من طرح التصويت جاءت النتيجة كالتالي: وصل التصويت إلى 13 ألف مشارك وتم سؤالهم (هل قمت بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا؟)، وجاءت النتائج بأن 41 بالمائة من الجمهور المشارك قد سجل في المنصة الخاصة للقاح كورونا، وهذا دليل على ارتفاع إهتمام المواطنين بضرورة تلقي اللقاح لكبح جماح انتشار الفايروس. وسيستمر التصويت لخمسة أيام إضافية للتأكد من نشر الوعي الكافي للجمهور لتلقي اللقاح