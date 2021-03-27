على وقع الاقتحامات ..محاولات من المتطرفين لتهريب الذابح كقرابين لعيد الفصح غدا

يواصل المستوطنون محاولاتهم المتكررة خلال الايام الماضية لإدخال الذبائح إلى منطقة القصور الأموية، تمهيدا لتهريبها إلى المسجد الأقصى وذبحها كقرابين للهيكل المزعوم، في عيد الفصح اليهودي الذي يصادف يوم غد الأحد.

يشهد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية في المسجد، وسط دعوات لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

الشيخ عكرمة صبري قد دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

شهد المسجد الأقصى وباحاته خلال الأسبوع الفائت اقتحام أكثر من 400 مستوطنا، تزامنا مع محاولات أخرى لإدخال الذبائح لمنطقة القصور الأموية استعدادا لعيد الفصح اليهودي.

ورصد خلال الأسبوع اقتحام 411 مستوطنا الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحم العشرات من عناصرها باحات المسجد ومرافقه وقاموا بعمليات تفتيش وتضييق على المصلين.

وفي يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي اقتحم 150 مستوطناً باحات الأقصى وأدوا طقوساً