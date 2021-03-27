ابو مرزوق: نتوقع تأجيل الانتخابات بنسبة 40%

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، د موسى أبو مرزوق أن قائمة حركة حماس للانتخابات التشريعية ستكون حمساوية كاملة وسيرأسها د. خليل الحيّة.

وأوضح أبو مرزوق في تصريحات اعلامية مساء الجمعة، أن 55% من أعضاء قائمة حماس من الضفّة الغربيّة، و45% من قطاع غزّة، لافتًا إلى 26% من المقاعد ستخصص لمرشحات من النساء.

وحول امكانية تأجيل الانتخابات قال ابو مرزوق: "لدي تقديرات بنحو 40% عن تأجيل الانتخابات"، مضيفًا: "رئيس السلطة محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسيّة في حال شعر أنه مهدّد بالخسارة. ورغم أنّ هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة "إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة".

وأشار أبو مرزوق إلى أنّ 3 دول إقليميّة "كبرى" طالبت الرئيس عباس بتوحيد قوائم حركة "فتح"، كي لا تخسر الانتخابات، وأنّ الضغط على عباس كان شديدًا بألا تجرى الانتخابات دون توحيد "فتح".

ووفقًا لأبو مرزوق فغن توحيد "فتح" يقصد بها اجراء التفاهم مع القيادي المفصول من الحركة، محمّد دحلان، لأنّ قضيّة ناصر القدوة لم تُطرح في ذلك الحين.

وبعد الانتخابات، قال أبو مرزوق "ستكون تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب إلى إدارة تنفيذيّة واحدة لا يستثنى منها أحد".

وحول العلاقة مع تيار دحلان، ذكر أبو مرزوق أنّ "حماس" تفصل بين دحلان وبين تياره في قطاع غزّة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غزّة، ولا تتعامل مع دحلان كشخص.

وأضاف أبو مرزوق أنّ الانتخابات كانت مطلبا داخليًا في كافة تفاهمات المصالحة منذ العام 2009، لكنّها ليست مطلبًا إقليميًا، بينما ضغط الأوروبيّون والأميركيون باتجاه الانتخابات، لتجديد كافة الأطر التي قامت عليها السلطة.

والأسبوع الماضي، اختتمت الفصائل الفلسطينية حوارها الذي عُقِد في العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بملف الاسرى نفى أبو مرزوق، تجدّد مباحثات التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، مثلما ذكرت مواقع إسرائيليّة، الأسبوع الماضي.

وقال أبو مرزوق في حديثه لموقع "عرب 48"، إنّ الإعلام الإسرائيلي لا يُصدّق، خصوصًا الآن في فترة الانتخابات.