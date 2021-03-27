فرنسا تطلب من المساجد تزكية زواج المثليين.. واتحاد المسلمين يستنكر

طلبت الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد بتزكية زواج المثليين ، وسط استنكار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين اعبروا ذلك ازدواجية للمعايير ضد الإسلام.

رسالة وجهها أمين عام الاتحاد، علي محي الدين القره داغي، لوزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا التي قالت إنه “يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج”.

وقال القره داغي، مخاطبا الوزيرة “هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا”.

وأضاف: “العالم بات قرية صغيرة فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار”.

وأردف: “احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر”.